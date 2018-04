La Patum Infantil busca catorze guitaires i un geganter per completar la plantilla de comparses per al Corpus d'enguany. Després del sorteig realitzat aquest dimarts, on s'hi han inscrit 173 infants per a ocupar les 98 places que s'ofereixen, encara hi ha l'opció de participar a la festa. Concretament, han quedat lliures set places per a la guita xica, ser a la guita grossa i una per fer de geganter.

Segons han explicat a Regió7 els responsables de la festa, l'aplicació de la normativa del foc, que impedeix que infants menors de 10 anys puguin formar part de cap comparsa que tingui contacte directe amb material piroctècnic, dificulta completar totes les places que s'ofereixen. Els infants que vulguin formar part de les comparses de la guita, han de tenir un mínim de 10 anys el primer dia d'assaig (14/05/2018) i un màxim de 11 anys el dia de la Patum Infantil (01/06/2018). Els que vulguin fer de geganter han de fer entre 1,43 metres i 1,55 metres d'alçada.

Les vacants s'ompliran sense sorteig a mesura que es vagi fent la inscripció. Per fer-ho es poden presentar avui mateix a partir de les 6 al pavelló de Berga, quan es comencin les inscripcions per al sorteig dels salts de plens o bé, poden contactar amb nosaltres a través del correu comunicacio@patuminfantil.cat. Els assajos començaran el 14 de maig.