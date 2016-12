Graven un nen mexicà conduint a 100 quilòmetres per hora

Un conductor ha gravat com un nen circula a 100 quilòmetres per hora per una carretera de Monterrey, a l'estat mexicà de Nuevo León. A les imatges es pot veure com el menor, d'aproximadament 8 anys, conduir el cotxe sota la pluja. Al costat del nen es veu un adult que segons sembla és el pare del menor, que està al seient del copilot parlant amb el mòbil. En les imatges es pot veure com el cap del jove conductor gairebé no arriba a l'alçada del volant i que aparentment condueix molt concentrat i sense apartar els ulls de la carretera.