Vídeo | Una violenta baralla entre fans durant un concert de Bad Bunny es torna viral

Una violenta baralla entre fans de Bad Bunny en un concert que el cantant va oferir a l'American Airlines Center de Dallas, Estats Units, s'ha fet viral. L'incident es va desenvolupar lluny de la mirada del porto-riqueny, que continuava la seva actuació sense adonar-se dels disturbis. Va ser captat en un vídeo per uns espectadors que van expressar la seva sorpresa davant la brutalitat dels cops. Va passar el 4 de maig.

Segons reporten testimonis a les xarxes socials, hi va haver una segona ronda d'agressions, més violentes i protagonitzada pel mateix grup, en aquesta ocasió durant la interpretació de 'Me porto bonito'. La cançó no es va aturar per l'incident.