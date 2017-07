La Seu busca bandes locals de rock per les nits de la festa major

L'Ajuntament de la Seu es troba en la fase final de l'organització de la nova festa major, que tancarà a final d'agost el calendari de grans cites festives de l'estiu al Pirineu. Tant és així que ha obert el termini per inscriure's a la nit i al concurs Seu Rock 2017, els quals tenen com a objectiu promocionar i donar visibilitat als grups de rock de la ciutat i la comarca.

Per tal de poder inscriure's en el festival, les bandes han de ser de l'Alt Urgell i poder oferir un repertori de cançons de com a mínim una hora de durada, ja sigui a base de versions o de temes propis. L'organització ha fixat un límit de nou bandes per la impossibilitat d'allargar més el festival.

El termini s'ha obert aquest dimarts i es tancarà el pròxim dilluns dia 10. Després, se celebrarà una reunió amb tots els participants per establir l'ordre dels nou concerts.