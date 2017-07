El Tren Groc reobre tot l'itinerari però una vaga l'atura els dimarts i dijous

Nou problema per a la popular línia del Tren Groc de l'Alta Cerdanya. Quan el servei semblava recuperar una certa normalitat amb la represa de tot l'itinerari aquest mes de juny –durant els mesos d'hivern la línia ha estat interrompuda entre la Tor de Querol i Montlluís per obres de millora–, ara un conflicte laboral amenaça la temporada turística d'estiu. Els treballadors ferroviaris de Vilafranca de Conflent han anunciat una vaga que deixarà el Canari aturat a l'estació els dilluns i dijous, la qual cosa anul·larà un dels principals atractius del turisme de la Cerdanya, d'un i altre costat de la frontera, en una de les èpoques de més activitat de l'any.

Els treballadors de la seu central del Tren Groc a Vilafranca de Conflent, on el comboi acaba el recorregut per enllaçar amb la línia regional de Perpinyà, han decidit enfrontrar-se a la direcció de la Societat Nacional de Camins de Ferro (SNCF) amb un anunci de vaga indefinida. Els operaris han pres aquesta determinació per protestar per l'acomiadament d'un operari i la supressió del seu lloc de treball. El Comitè d'Usuaris del Tren Groc, ens que ha pres el rol d'interlocultor davant l'estat en el projecte per millorar la línia, ha avisat que la supressió d'aquest lloc de treball comporta un empitjorament de les condicions de seguretat per als viatgers del tren i per a la resta de treballadors de la línia. El Comitè d'Usuaris ha argumentat que el lloc de treball eliminat està «directament lligat a la seguretat, i la seva desaparició obligarà el cap de la línia a abandonar el seu lloc de treball per dirigir la resta de treballadors de l'estació sota el risc de no poder evitar un accident». En aquest context, els portaveus del Comitè d'Usuaris han reiterat que «el sistema d'explotació del Tren Groc ja és aberrant i aquesta decisió la fa més greu... la contractació és al nivell més baix de la línia».

Davant d'aquesta situació, els usuaris han fet costat als treballadors i han titllat de «calamitosa» la gestió que fa l'SCNF de la infraestructura del Tren Groc durant trenta anys, la qual «allunya els viatgers i crea les condicions per a la seva davallada». El comitè també ha acusat l'ens estatal de «bloquejar» un acord amb la nova direcció regional de l'Occitània que podria aportar la tan reclamada inversió de 150 milions d'euros per a la modernització de la línia, tant a nivell turístic com de transport diari per als veïns de la Cerdanya i el Conflent. Els representants dels usuaris han instat l'SNCF a reprendre les negociacions amb els treballadors de Vilafranca per assegurar les condicions de treball i la prestació del servei de transport durant tota la setmana.