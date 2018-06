La Seu d'Urgell participa en el pla pilot sobre el Carnet Jove Municipal

La Seu d'Urgell ha decidit apostar pel Carnet Jove Municipal. La capital alturgellenca és un dels set municipis catalans que participa en aquest nou projecte del Carnet Jove, que impulsa en fase pilot la direcció general de Joventut.

El Carnet Jove Municipal té com a objectiu «oferir una bona oferta d'avantatges de qualitat i proximitat per als joves, potenciar-ne l'ús en el dia a dia, especialment en aquells comerços i establiments locals que permetin un arrelament al municipi i un vincle amb el comerç de proximitat», segons han explicat els seus impulsors. Així, els ajuntaments participants contribuiran a captar nous avantatges entre els comerços i empreses locals a través d'un pla anual de captació i promocionant el Carnet Jove. Segons ha explicat l'Ajuntament de la Seu, els àmbits prioritaris d'actuació per afegir nous avantatges seran els relacionats amb el temps lliure dels joves, és a dir la cultura, formació o l'esport, així com els que tenen a veure amb el seu dia a dia, com ara els ajuts públics, serveis per a l'emancipació o alimentació. Els nous avantatges s'adaptaran als diferents perfils de joves: adolescents, estudiants o joves emancipats, per tal de donar millor resposta als seus interessos i necessitats.