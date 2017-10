L'escriptor Javier Sierra guanya el Planeta de novel·la amb 'El fuego invisible'

El periodista i escriptor Javier Sierra Albert (Terol, 1971), ha guanyat el LXVI Premi Planeta de novel·la amb l'obra 'El fuego invisible', mentre que l'obra finalista ha estat 'Niebla en Tánger', de Cristina López Barrio (Madrid, 1970). L'entrega del guardó s'ha fet, com cada any, en el decurs d'un sopar que s'ha celebrat al Palau de Congressos de Catalunya, en un any en què la literatura ha quedat una mica a l'ombra de l'actualitat política i econòmica.

El fet que aquesta setmana el Grup Planeta ha fet efectiu el trasllat de la seva seu social de Barcelona a Madrid ha obert interrogants sobre si la pròxima gala se celebrarà a la capital catalana. El que sí que no s'ha repetit és la fotografia de les autoritats de l'any passat. La gala d'enguany no ha comptat amb la presència dels Rei Felip VI i la Reina Letizia, ni tampoc del president de la Generalitat, Carles Puigdemont; ni la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría.

Un jove professor de lingüística de la Trinity College de Dublín, David Salas, d'arrels espanyoles es veu obligat a viatjar a Madrid i allà, és reclutat per una escola experimental de literatura que cerca el Sant Grial en els camps de la literatura i l'art. La mort en estranyes circumstàncies d'un membre del grup iniciarà una trama amb clars reminiscències del 'thriller'. Aquest és l'eix argumental de l'obra guanyadora del Premi Planeta 2017, una "obra rodona", tal com l'ha definit Juan Eslava Galán, membre del jurat.

Pel que fa al seu autor, Javier Sierra ha estat en els darrers anys un nom habitual en les travesses per fer-se amb el premi literari de major dotació econòmica en llengua espanyola. "Fins i tot, als meus comptes a les xarxes socials, m'han felicitat quan ni tant sols m'havia presentat a cap concurs", ha relatat en broma el mateix Sierra. I és que l'escriptor, periodista i divulgador científic –alguns l'han qualificat com el 'Dan Brown espanyol-, compta amb una legió de seguidors i ha estat traduït a 30 idiomes. Sierra també és conegut per aprofundir en disciplines com la ufologia, els enigmes que envolten les piràmides egípcies o l'existència del Sant Greal.

Cert to enigmàtic ha estat que l'obra i l'autor s'hagin presentat sota pseudònim, cosa habitual en els Premis Planeta. L'original de 'El fuego invisible' s'havia dut a concurs amb el títol de 'La montaña artificial', escrit per l'autora fictícia Victoria Goodman, precisament un dels noms que apareixen en la història ja que és el nom del grup experimental on entra a formar part el protagonista. En la roda de premsa posterior a l'entrega del guardó, Javier Sierra ha dit que amb la novel·la vol "despertar el foc invisible que hi ha a cada lector".

Preguntat per la "tensió" actual a Catalunya, marcada en part per la decisió presa aquesta setmana per el Grup Planeta de traslladar la seva seu social de Barcelona a Madrid, l'autor no ha estat, en aquesta ocasió, gens críptic: "En el moment que els creadors d'aquesta tensió facin crítica literària, diré el que hagi de dir", ha apuntat arrencant alguns aplaudiments dels assistents.



La recerca de l'amant en un indret exòtic



També sota pseudònim s'havia presentat l'obra que ha resultat finalista en aquesta 66a edició del Premi Planeta. Agafant com a referència el relat curt de Julio Cortázar 'Continuidad de los Parques' i 'La decadència de la Mentida' d'Oscar Wilde, Cristina López Barrio ha volgut presentar al lector a 'Niebla en Tánger' una "novel·la circular", en què una obra literària és també una dels protagonistes de la novel·la.

Flora Gascón passa una nit de passió amb un desconegut i, quan torna a la monotonia de la seva llar i del seu matrimoni s'obsessiona per saber més del seu amant, qui s'ha deixat a l'habitació un llibre que duu precisament per títol 'Niebla en Tánger'. La protagonista viatjarà fins a la mateixa ciutat marroquina per conèixer l'autora de l'escrit, però també per completar un viatge en sí mateixa que ja no té marxa enrere.

El Premi Planeta està dotat amb 601.000 euros per al guanyador i 150.250 per a la finalista, així com la publicació de les obres. Enguany s'havia batut rècord d'obres presentades a concurs, amb un total de 634. D'aquestes, apart de les presentades des de l'estat espanyol, 127 originals venien d'Amèrica del Sud, 71 de Nordamèrica; 19 de països de Centreamèrica, 17 de països europeus i un d'Austràlia. El jurat d'enguany estava format per Alberto Blecua, Rosa Regàs, Fernando Delgado, Juan Eslava Galán, Pere Gimferrer, Carmen Posadas, Rosa Regàs i Emili Rosales.



Les personalitats



A diferència de l'any anterior, en aquesta LXVI edició dels Premis Planeta no s'ha repetit la foto d'autoritats en la que van figurar els Reis d'Espanya, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont i la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría. Ha repetit assistència la presidenta del Congrés, Ana Pastor i, des de l'executiu català, ha vingut conseller d'Empresa, Santi Vila. Per part del govern espanyol han vingut el delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, i el secretari d'Estat de Cultura, Fernando Benzo.

En l'àmbit polític català, s'ha apropat fins al Palau de Congressos de Catalunya la líder de Ciutadans (Cs) a Catalunya i cap de la oposició, Inés Arrimadas; el president del PPC, Xavier Garcia Albiol; el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, l'expresident de la Generalitat, José Montilla; l'alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, el segon tinent d'alcalde i líder dels socialistes a l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni, o l'exalcalde de la capital catalana, Xavier Trias.

Des de la vessant econòmica i empresarial hi eren presents el president de la Cambra de Comerç de Barcelona, el president de Fira de Barcelona i de la Cambra de Comerç Espanyola, Josep Lluís Bonet, el matrimoni que lidera l'imperi Tous de Joieria, Rosa Oriol i Salvador Tous, o el president de Pronovias, Albert Palatchi, entre d'altres.