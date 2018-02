«El Petit Príncep» torna al Kursaal per les Festes de la Llum

La versió musical d' El Petit Príncep, de Saint-Exupéry, presentat per La Perla 29, Àngel Llàcer i Manu Guix, torna a la Sala Gran del Teatre Kursaal de Manresa per les Festes de la Llum. Avui, dimarts, se'n faran 2 funcions, a les 18 h i a les 21 h, i el dia 21, dues més, a les 12 h i a les 18 h. Ahir a la tarda quedaven les últimes entrades a la venda. Les sessions de la tarda estaven pràcticament esgotades. El Petit Príncep ja es va poder veure al Kursaal en 5 funcions amb les entrades exhaurides el 3 i 4 d'octubre del 2015. L'espectacle, pensat per a totes les edats, es va estrenar a la sala Barts de Barcelona el desembre del 2014 amb una gran acollida. Les entrades es poden comprar a les taquilles del Kursaal i per internet a www.kursaal.cat. Tinen un preu de 22 euros (20 euros amb descomptes) i de 15 per a nens i nenes fins a 12 anys.