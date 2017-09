L'acadèmic Josep Maria Galí parlarà a Manresa el dia 20 d'octubre

La regidoria de Comerç de l'Ajuntament de Manresa, amb el suport de la Cambra de Comerç, ha reprogramat per al divendres 20 d'octubre la conferència titulada «La societat que ve i el comerç de proximitat: oportunitats i requeriments de competitivitat», que serà a càrrec de Josep Maria Galí, vicedegà de l'EAE Business School, doctor en Ciències de Gestió, acadèmic i investigador sobre consum, sostenibilitat i bon govern en les organitzacions, així com autor de diversos llibres de management, màrqueting i sostenibilitat. L'acte tindrà lloc a la sala d'actes de la Cambra de Comerç a les 20.30 h. Aquesta jornada va ser programada inicialment per al 20 de setembre passat, però es va suspendre per les manifestacions a Manresa a favor de l'1-O.