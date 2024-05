El Sabadell considera que el BBVA hauria d’informar de quins accionistes donen suport a l’opa

El Banc Sabadell considera que el BBVA hauria d’informar públicament de quins accionistes s’han mostrat partidaris d’acudir a l’opa, segons han indicat fonts coneixedores dels motius de la queixa de l’entitat enviada a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). El banc presidit per Josep Oliu va acusar dijous a la nit al BBVA de vulnerar el règim de les opa oferint “dades incompletes que poden afectar el mercat”. Tot i que en el document no revelava de quines dades es tractava, les mateixes fonts indiquen que es tracta dels noms dels accionistes interessats en acudir a l’opa. Pel Sabadell, cal que tot el procés compti amb “informació completa i transparent” per no “afectar el mercat”.

En la trobada amb analistes, el president del BBVA, Carlos Torres, va assegurar que “alguns accionistes del Banc Sabadell valoren positivament l’operació”. Tot i que no va concretar ni xifres ni noms, al Sabadell consideren que caldria posar llums i taquígrafs a l’afirmació per garantir la transparència de tot el procés d’opa.