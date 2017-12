Seat contractarà 150 treballadors el 2018 per reforçar les línies de producció de l'Ibiza i l'Arona

Seat ha anunciat que el pròxim mes de gener contractarà 150 treballadors per reforçar les línies de producció de l'Ibiza i l'Arona. Aquests treballadors, actualment contractats via ETTs, passaran a tenir contracte indefinit amb l'automobilística catalana. El vicepresident de RRHH de Seat, Xavier Ros, ha destacat que la positiva evolució de les vendes s'està traduint en més creació de llocs de treball i que aquestes 150 noves incorporacions permetran fer front a l'increment de la producció de l'Ibiza i l'Arona prevista per l'any vinent.

Tant empresa com sindicats han destacat que gràcies a la flexibilitat i estabilitat del marc laboral de l'empresa s'està creant ocupació de forma continuada. De fet, amb aquestes 150 contractacions, ja són 660 els treballadors d'ETTs que han passat a tenir un contracte indefinit amb Seat des del mes d'octubre de 2014.