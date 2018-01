El preu de la llum es desploma el gener el 30% en un any

El preu de la llum en el mercat majorista, el conegut com a 'pool', s'ha situat un 30% més barat en el que va de gener que la mitjana del mateix període de l'any passat i està un 14% per sota de la previsió que avançava el mercat de futurs abans d'iniciar-se el 2018.

En concret, en els primers 18 dies de 2018 el 'pool' s'ha situat en 48,67 euros per megawatt hora (MWh), enfront dels 71,52 euros per MWh que va marcar en el mateix període de l'any passat i els 56 , 25 euros per MWh que avançava el mercat de futurs.

La principal causa darrere de l'evolució del preu de la llum a Espanya es deu a França, igual que va passar l'any passat, tot i que en aquesta ocasió el país veí "té efectes positius perquè l'escenari és oposat", segons dades de l'informe de l' mercat elèctric elaborat per Grup ASE.

Així, mentre que al gener de 2017 França tensionar el preu de llum a causa de la seva demanda d'electricitat del mercat espanyol per l'aturada que van patir les seves centrals nuclears, en aquest va iniciar d'any és Espanya qui està important electricitat francesa i més barata que l'espanyola , segons els experts.

A més, s'ha unit, com a dades a favor per tirar cap avall el preu de l'electricitat, una major producció eòlica (+ 25%) i una reducció de la demanda elèctrica (-4%) respecte a 2017.

Segons Grup ASE, el mercat de futurs no s'ha traslladat, fins ara, aquesta reducció del preu del 'pool' a les seves previsions, ja que per al segon i tercer trimestre han pujat les seves cotitzacions lleugerament.

A més curt termini, sí s'aprecia que es traslladi aquest efecte positiu, ja que per al proper mes de febrer està rebaixant la seva cotització en gairebé un 6% des que va començar l'any, situant-se en els 53,25 euros, afegeixen els experts.

El preu majorista de l'electricitat té un pes proper al 35% sobre el rebut final, mentre que al voltant del 40% correspon als peatges i prop del 25% restant, a l'IVA i l'impost d'Electricitat.

EL REBUT DE LA LLUM GAIREBÉ UN 8,5% MÉS BARAT EN EL QUE VA DE 2018.

D'aquesta manera, el rebut de la llum s'ha abaratit gairebé un 8,5% en els 19 primers dies de l'any respecte al mateix període del passat mes de desembre.

En concret, la factura mitjana per a un consumidor domèstic ascendeix en aquests dies de gener a 42,57 euros, enfront dels 46,5 euros del mateix període de l'últim mes de 2017, segons dades recollides per Europa Press a partir del simulador de l' Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC).

Pel que fa a gener de l'any passat, mes en què el preu de l'electricitat es va disparar, encara que especialment en la seva segona quinzena, aquest descens en el rebut és encara més gran, abaratint gairebé un 12%.

Aquest rebut de la llum correspon a un consumidor mitjà similar a l'utilitzat pel Ministeri d'Energia en els seus càlculs, amb una potència contractada de 4,4 quilowatts (kW) i una demanda anual de 3.900 quilowatts hora (kWh), pròpia d'una família amb dos fills.

D'aquesta manera, la factura de la llum apunta que arrencarà 2018 donant un momentani lleuger respir als consumidors, després que tanqués 2017 amb un encariment del voltant del 10%, gairebé 80 euros més.