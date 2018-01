El Port de Barcelona aporta a l'economia catalana 9.262 milions, el 5,7% del PIB

El Port de Barcelona, com a clúster logístic, aporta a l'economia catalana un total de 9.262 milions d'euros, la qual cosa suposa un 5,7% del PIB i un 5,4% de l'ocupació en la comunitat catalana.

Així ho ha dit el president del Port de Barcelona, Sixte Cambra, en la seva intervenció en el cicle 'Dinars Cambra', on ha destacat el valor afegit de les mercaderies que gestiona l'enclavament.

Dins d'aquesta xifra i com a clúster industrial, el Port realitza una aportació a l'economia catalana de 3.530 milions d'euros, l'1,7% del PIB, generant 41.200 ocupacions, la qual cosa es tradueix en l'1,1% de l'ocupació a Catalunya.

Quant als creuers, generen un impacte econòmic de més de 1.000 milions d'euros, 9.000 ocupacions i una aportació al PIB de 512 milions, la qual cosa ha permès fidelizar navilieres, consolidar a Barcelona com a port base i desestacionalizar aquesta activitat.

Cambra ha ressaltat el "salt d'escala" que ha fet el Port de Barcelona, ja que en termes econòmics va registrar en 2017 un benefici net de 50 milions d'euros, un 50% més respecte a l'any anterior, i en termes de trànsit va superar per primera vegada els 61 milions de tones, un 26% més.

Aquests bons resultats es mantenen en el que va de 2018, ja que Cambra ha avançat que el creixement del Port s'ha accelerat i preveu créixer aquest mes de gener per sobre del 50%, tant en tones com en TEU --unitat equivalent a un contenidor de 20 peus--, respecte als 3,6 milions de tones i els 177.810 TEU que es van registrar al gener de l'any passat.

"No preveiem que sigui la tònica de l'any, però ens anima a pensar que podrem consolidar el 2018 el posicionament aconseguit el 2017", ha assegurat.

Els creuers són unes altres de les activitats estratègiques que mantenen una evolució positiva, ja que aquest gener i mancant tancar les xifres definitives, creixeran un 60% respecte a gener de l'any passat.

"El total de creueristes que registra el Port de Barcelona en temporada baixa --gener, febrer, març, novembre i desembre--, supera els transportats de gener a desembre per qualsevol altre port de la Península Ibèrica", ha destacat Cambra.

Accessos ferroviaris



Cambra també s'ha referit al replantejament dels accessos ferroviaris anunciat la setmana passada i que suposa tornar al projecte inicial amb un cost molt més elevat, passant d'uns 150 milions d'euros previstos inicialment a 300.

En aquest sentit, ha reafirmat la voluntat del Port d'ampliar el seu compromís financer amb l'obra --el projecte anterior dels accessos ferroviaris preveia que la seva construcció es financés al 50% entre l'Autoritat Portuària de Barcelona i Foment-- i d'assumir l'encomana de gestió.

Com a solució provisional, el Ministeri de Foment està treballant amb Adif per implantar el tercer fil en l'actual accés ferroviari pel carrer 4, una actuació que compta amb un pressupost de 5 milions d'euros i que permetrà la circulació de trens en ample de via internacional.