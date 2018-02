El Mobile World Congress abraça la tecnologia 5G i ja fixa la mirada en l'espai

El Mobile World Congress va obrir portes ahir amb la mirada posada en el futur i en l'espai. Tant els operadors com les principals marques de mòbils prenen posicions en la graella de sortida per a la cursa del 5G i mostren què seran capaços de fer quan s'implementi aquesta tecnologia els propers anys. El congrés també mira cap a l'espai: els visitants poden provar un simulador de realitat virtual per viure un aterratge a la Lluna que fan servir els astronautes per entrenar o conèixer un projecte per incorporar un servidor dins d'una nau espacial que faci més ràpides i barates les comunicacions en una missió a Mart.

Telefónica presenta una solució per poder reparar vehicles a distància. I a la Innovation City, l'espai reservat per veure com la tecnologia pot millorar el futur, l'empresa xinesa Ehang mostra el seu taxi volador, que pot funcionar amb tecnologia 4G i 5G. El cotxe només té una plaça, ja que el conductor controla l'aeronau a distància des d'un centre d'operacions. El taxi pot volar fins a 300 metres d'alt i està pensat per a trajectes de fins a 50 quilòmetres. De moment, està en fase de proves, però la companyia xinesa espera posar-lo aviat en funcionament a la Xina i als Estats Units.

Una altra aplicació que s'hi presenta és la tecnologia que NEC ha creat per reconstruir zones malmeses per un terratrèmol i en les quals treballar-hi in situ posaria en risc la integritat dels operaris. L'empresa confia poder implementar aquesta tecnologia al Japó, on està previst que el 5G arribi el 2020.