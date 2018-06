El nombre de desnonaments cau el 6,7% a Catalunya

El nombre de llançaments hipotecaris o desnonaments practicats a l'Estat el primer trimestre de l'any va ser de 15.907, dels quals 3.807 a Catalunya, fet que suposa un descens del 6,7% en taxa interanual, el quart consecutiu, segons el Consell General del Poder Judicial (CGPJ).

Segons l'informe sobre els efectes de la crisi en els òrgans judicials, la caiguda obeeix fonamentalment a la baixada del 20,2% en els desnonaments conseqüència d'execucions hipotecàries (5.371), mentre que els llançaments derivats de la Llei d'Arrendaments Urbans (LAU) van pujar, en canvi, l'1,1% (9.719).

Les dades revelen a més que el nombre de llançaments sol·licitats fins al març va ser de 18.859, un 5,4% menys que en el mateix període de l'any anterior, dels quals 11.219 van acabar amb compliment positiu, xifra que representa un descens interanual del 4,6%. Amb tot, com apunta el CGPJ en nota de premsa, el fet que un llançament sigui sol·licitat als serveis comuns de notificacions i embargaments no suposa que aquest hagi estat ja executat.

Per comunitats autònomes, Catalunya, amb 3.807 (el 23,9% del total estatal) va registrar el major volum de desnonaments executats durant el trimestre, seguida per Andalusia, amb 2.829; Comunitat Valenciana, amb 2.116; i Madrid, amb 1.720. Aquests quatre territoris van acumular el 65,8% del total de llançaments practicats a Espanya fins l'abril.

Atenent únicament els llançaments conseqüència de procediments de la LAU, va encapçalar novament la classificació Catalunya, amb 2.366, seguida en aquest cas per Madrid, amb 1.399; Andalusia, amb 1.353, i la Comunitat Valenciana, amb 1.201.

Quant als desnonaments per execucions hipotecàries, Andalusia (1.346), Catalunya (1.104), Comunitat Valenciana (862) i Múrcia (416) ocupen els quatre primers llocs. L'informe destaca igualment el retrocés en les execucions hipotecàries, o embargaments d'una propietat per a la seva venda després de l'impagament d'un crèdit, presentades en aquest mateix període, quan van caure un 34,1% fins a les 6.903. Un descens que s'observa a totes les comunitats, amb l'excepció d'Astúries i La Rioja. Com va passar amb els desnonaments, Catalunya amb 1.298 (el 18,8% del total); Andalusia, amb 1.219; Comunitat Valenciana, amb 946; i Madrid amb 673, van ser els territoris amb més incidències d'aquest tipus.