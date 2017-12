La Junta Electoral desestima la denúncia del PP contra l´editorial de Mònica Terribas

La Junta Electoral Provincial de Barcelona ha desestimat la denúncia interposada pel Partit Popular contra l'editorial de la periodista Mònica Terribas del 28 de novembre al programa radiofònic que condueix, 'El matí de Catalunya Ràdio'. A parer del PP aquell editorial, enclavat en l'espai anomenat 'La Portada', incloïa informacions "manipuladores i tendencioses" amb l'ànim de "beneficiar unes determinades candidatures" que concorren a les eleccions del 21-D. La Junta Electoral considera, en canvi, que si bé el discurs de Terribas "ofereix una visió determinada" d'uns fets d'actualitat connectats "directament" amb la realitat política, l'exposició "no escapa o excedeix" del to crític que "pot acompanyar una descripció de les notícies ocorregudes".

A banda, la Junta Electoral subratlla que el PP "no diu com afecta o beneficia" una determinada opció ideològica el relat de 'La Portada'. Ni indica com s'ha de "modular", en aquest cas, la llibertat d'informació i d'expressió durant el període electoral per donar compliment als principis de pluralisme, igualtat, proporcionalitat i neutralitat informativa.

Per tot plegat, la Junta Electoral Provincial de Barcelona entén que l'editorial esmentant "manca d'incidència electoral rellevant".

La decisió ha estat presa amb els vots a favor de tots els membres excepte un, que ha emès un vot particular segons el qual l'editorial de Terribas és "contrari" als principis de neutralitat informativa i pluralisme establerts a la Llei Orgànica del Règim Electoral General.