Autoritzen Sànchez i Forn a gravar missatges electorals des de la presó i concedir entrevistes

La Junta Electoral Central (JEC) ha autoritzat Jordi Sànchez i Joaquim Forn a gravar missatges electorals des de la presó. També els permet a concedir entrevistes concertades amb mitjans públics i privats des de la presó durant la campanya. Ara bé, no permet que puguin sortir de la presó per fer actes de campanya, que era la petició principal que havia fet la seva candidatura, Junts per Catalunya el passat divendres a la Junta Electoral Central. En canvi, subsidiàriament, sí autoritza que puguin gravar missatges per tal de poder-los emetre en mítings i actes de campanya. La JEC argumenta que no pot permetre que surtin de la presó per fer campanya perquè això comportaria trasllats des dels centres penitenciaris i que no tenen mitjans propis per fer-los. A més, argumenta que amb aquestes mesures de gravar missatges i concedir entrevistes queda acreditat el dret de tots els candidats a participar en el 21-D amb igualtat de condicions.

La JEC també afegeix que les actuacions quedaran subjectes a les mesures de "petició, control i supervisió" dels directors de les presons d'Estremera –on es troba Forn, número 7 de la candidatura- i de Soto del Real, on està intern Jordi Sànchez (número 2 després de Puigdemont).

En l'acord, s'ha inclòs el vot particular del president de la JEC, Segundo Menéndez Pérez, i de la vocal Inéz Olaizola.



Els arguments de JxCat

JxCat argumentava que tenen dret a participar en actes electorals per demanar el vot a favor de la candidatura de la qual formen part en "igualtat d'oportunitats respecte a la resta de candidats", així com també a participar en igualtat d'oportunitats als mitjans de comunicació públics i privats, en els debats i entrevistes durant la campanya electoral.

L'escrit presentat davant la Junta Electoral Central s'empara en l'article 23 de la Constitució que diu que els ciutadans tenen el dret a participar als assumptes públics, directament o per mitjà de representants, lliurement escollits en eleccions periòdiques per sufragi universal. Així mateix, aquest article també fa referència al dret a accedir en condicions d'igualtat a les funcions i càrrecs públics, amb els requisits que assenyalen les lleis.

JxCat també apel·lava a l'article 21 de la Declaració Universal de Drets Humans que estableix en el seus apartats 1 i 2 que "tota persona té dret a participar al govern del seu país, directament o per mitjà de representants lliurement escollits" i que "total persona té el dret d'accés, en condicions d'igualtat, a les funcions públiques del seu país



No suspenen la compareixença de Santamaría al Senat

D'altra banda, la junta tomba una petició també de Junts per Catalunya que demanava que es suspengués la compareixença de la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, prevista el 18 de novembre al Senat per informar del funcionament de l'aplicació del 155 a Catalunya.

La JEC entén que els processos electorals "no interrompen el funcionament normal dels òrgans constitucionals", que poden continuar fent les seves funcions. En el cas concret de la petició que afecta la vicepresidenta, consideren que la compareixença està dins de "l'autonomia parlamentària del Senat" i recorda que en l'acord del Consell de Ministres per aplicar el 155 s'estipula que el govern espanyol està obligat a informar al Senat de l'estat d'execució i aplicació de les mesures.