Els tres cuers fan cada dia més mèrits per ser a Segona la temporada vinent

Els tres equips cuers destacats de la Primera Divisió, l'Sporting, el Granada i l'Osasuna, van continuar fent ahir oposicions per deixar enllestit el descens quan encara faltin moltes jornades per acabar la lliga. Els asturians van perdre a casa contra l'Eibar (2-3) i els andalusos i els navarresos es van prendre punts entre ells en empatar a Los Cármenes. Ara són a quatre, sis i set punts de la salvació, respectivament, per culpa de la victòria del València, que era l'equip que els precedia.

Així, l'Sporting va caure derrotat a casa per un Eibar que és a tres punts de les posicions europees. Adrián, de penal, va avançar els guipuscoans i Carmona va igualar momentàniament. Entre el minut 21 i 23, però, Pedro León i Luna van establir una diferència que Nacho Cases només va poder escurçar mínimament.

Per la seva banda, els dos cuers van empata a Granada en un partit accidentat en què Oriol Riera va avançar els pamplonesos. A l'equador de la represa, però, Artem Kravets va empatar i l'equip de Lucas Alcaraz va haver de resistir després de les expulsions d'Uche i Ezequiel Ponce.



El Celta, a última hora

Per la seva banda, el Celta es va acostar a posicions de Lliga Europa gràcies a una victòria agònica davant del Deportivo Alabès. Els bascos van aguantar fins al darrer minut, tot i l'expulsió del central Feddal, però van acabar claudicant per culpa d'un gol del serbi Radoja, que va donar els tres punts als gallecs.

Avui finalitza la jornada a la Rosaleda amb un duel entre un Màlaga que no es vol complicar la vida i una Reial Societat que dijous rebrà el Barça a la Copa.