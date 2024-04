La Berga-Rasos-Berga i la Berga Trail sumen forces i neixen Les Clàssiques

El trail berguedà agrupa forces amb Les Clàssiques de Berga, que neixen de la unió de la Berga-Rasos-Berga i la Berga Trail. Per a aquest cap de setmana, 27 i 28 d'abril, s'han dissenyat sis proves diferents de curses de muntanya.

Es tracta d'un repte conjunt del Club Esquí Berguedà i els Mountain Runners del Berguedà, amb la coorganització del Consell Comarcal del Berguedà i l’Ajuntament de Berga, que reunirà a gairebé un miler d’esportistes.

Es disputaran sis esdeveniments de trail destinats a tots els públics i nivells de dificultat, amb la Marató de Muntanya de Berga com a cirereta del pastís.

L’estrena de Les Clàssiques de Berga serà aquest dissabte a 2/4 de 9 del matí amb protagonisme per als més petits. Es tracta de la Correxics Corbera, que se celebrarà a Castellar del Riu i tindrà cinc categories i diferents recorreguts. Hi poden participar des de menors de sis anys a corredors de categoria cadet.

Sub 6 – 750m – 12 h

Sub 8 – 1,5km – 11.30 h

Sub 10 – 2,5km – 11 h

Sub 12 – 3,5km – 10.30 h

Sub 14 – 5km – 9.30 h

Cadet 7 – 9km – 8.30 h

També dissabte, a les 7 de la tarda, tindrà lloc el KM Vertical Figuerassa, una prova per als esportistes més explosius, amb 4 quilòmetres de recorregut i 764 metres de desnivell positiu.

I la festa grossa es viurà diumenge, 28 d’abril, amb la Berga-Queralt-Berga (12,5 quilòmetres i 780 metres de desnivell positiu), la Berga-Rasos-Berga-Memorial Xavi Batriu (27,3 quilòmetres i 1.750 metres de desnivell positiu), i la prova reina del cap de setmana, la Marató de Muntanya (43 quilòmetres i 3.240 metres de desnivell positiu).

Cal destacar també que la Berga-Rasos-Berga forma part de la 22a Copa Catalana de Curses per Muntanya de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya.

La Marató de Muntanya, també en equips

Com a novetat especial, a Les Clàssiques de Berga també s’ha organitzat una Marató de Muntanya per Equips dins la Marató de Muntanya. Un format atractiu per aquells que vulguin fer del trail i de la jornada una festa en equip. Per participar-hi cal formar equips de tres corredors/es i cadascun/a d’ells farà un tram diferent del recorregut.

Tram 1: Berga – Rasos de Peguera. (12,8 km)

Tram 2: Rasos de Peguera – Ensija – Rasos de Peguera (17 km)

Tram 3: Rasos de Peguera – Berga (13,2 km)

Aposta comarcal

En la presentació de la prova, aquesta setmana, hi va assistir el president del Consell Comarcal i conseller d’Esports, Ramon Caballé, el regidor d’Esports de l’Ajuntament de Berga, Guillem Canal, el president dels Mountain Runners del Berguedà, Ernest Garrido, i la presidenta del Club Esquí Berguedà, Clàudia Sabata.

Amb aquesta col·laboració, el Consell Comarcal del Berguedà referma el seu suport a entitats i proves d’interès comarcal que reuneixen un gran nombre d’esportistes al territori. "L’aposta comarcal per l’esport continua intacte i amb l'entorn natural que tenim, les proves de trail no en poden ser una excepció", va apuntar Ramon Caballlé. El Consell donarà suport a Les Clàssiques de Berga a través dels obsequis, la recollida de residus i el suport logístic.