El 35% dels mossos pateixen simptomatologia depressiva, el 39% estrès i el 36% ansietat, segons un estudi elaborat per Blanquerna—Universitat Ramon Llull, la Universitat Catòlica Portuguesa i la Nottingham Trent University, en col·laboració amb els sindicats SAP-FEPOL i SME-FEPOL i la Fundació per la Seguretat Pública. Des del sindicat SAP-FEPOL, han alertat que els resultats mostren una situació "enormement preocupant". El treball revela que el 12,31% del cos té depressió lleu, el 10,96% moderada, el 5,82% severa i el mateix percentatge extremadament severa. Pel que fa a l'ansietat, l'11,64% té simptomatologia lleu, el 13,13% ansietat moderada, el 6,22% severa i el 5,82% extremadament severa.

En relació a l'estrès, el 60,35% del col·lectiu no té símptomes, però hi ha un 11,64% que pateix estrès en la seva forma més lleu, un 13,67% estrès moderat, un 9,47% estrès sever i un 4,87% extremadament sever.

Entre les principals causes generadores d'estrès, el sindicat destaca que l'estudi apunta a la manca de personal, la falta de mitjans, l'excés de burocràcia, la falta de formació, el repartiment desigual de les responsabilitats laborals o l'excés de tasques administratives.

SAP-Fepol ha apuntat que la sensació d'haver de demostrar sempre la vàlua, la sensació que s'apliquen normes diferents en funció de les persones o el constats canvis en la política o en la legislació són altres factors que afecten la salut mental dels cossos.

En relació a com s'afronten aquestes situacions, l'estudi conclou que falten eines i que els afectats tenen dificultats per relaxar-se.

SAP-FEPOL i l'SME-Fepol han destacat que gràcies a l'estudi per primera vegada s'ha pogut avaluar la simptomatologia vinculada a l'estrès dels membres del cos, així com les seves estratègies per afrontar-ho. Amb els resultats a la mà, han expressat una preocupació enorme per la situació i han exigit al nou govern que abordi aquest tema.