El Barça vol encarar el pas a semifinals en terra prohibida

Dos mesos després de signar una de les actuacions més tristes d´aquesta temporada, el Barça torna avui a Anoeta (Gol, 21.15 hores) amb la intenció de deixar ben encarrilat l´accés a les semifinals de la Copa del Rei. Ho farà sense el lesionat Rafinha i sense Ter Stegen, Aleix Vidal i Mathieu, que van caure de la convocatòria per permetre l´entrada de Piqué, Denis Suárez i Sergi Roberto, els quals, a més de Jordi Masip, no van ser citats per actuar davant de Las Palmas.

Malgrat que fa deu anys que el Barça no s´imposa en un partit oficial a Anoeta, Luis Enrique va mostrar ahir confiança que les coses canviaran i, en roda de premsa, va manifestar que «el dia que guanyarem allà és més a prop, Potser passin vint anys, però és més a prop, segur».

L´entrenador del Barça va afegir que «el meu desig és que el partit no s´assembli gens al de lliga, on la Reial va merèixer guanyar clarament [el resultat va ser d´1-1]. Aquesta vegada espero veure un Barça més a prop de l´àrea rival».

En aquest sentit, Luis Enrique es va desfer en elogis respecte del seu amic Eusebio, l´entrenador dels bascos, especialment «per la seva pressió alta i la recuperació després de pèrdua» que sempre els causa problemes. Respecte de la nova baixa d´Aleix Vidal, tot i el gran partit que va fer dissabte, va limitar-se a dir que «només me´n deixen convocar divuit. Algú s´ha de quedar fora».

Eusebio, a totes

Per la seva banda, Eusebio va manifestar que no veu la seva plantilla en inferioritat respecte del Barça en aquesta eliminatòria i va advertir que el seu equip «anirà a totes» per classificar-se per a les semifinals. L´entrenador val·lisoletà va avançar que «intentarem fer el nostre joc. Ja sabem que el rival ens ho posarà molt difícil, però hem de ser fidels a la nostra filosofia». De tota manera, va elogiar el conjunt de Luis Enrique en considerar-lo «un equip que fa molts anys que té una clara intenció de joc. Els meus jugadors ja coneixen les dificultats que tindran».

El preparador blanc-i-blau no descarta poder disposar de Carlos Vela per al partit, tot i els problemes de genoll que arrossega el davanter mexicà. A Sant Sebastià tampoc no ha agradat l´horari del partit, en vigília de les festes patronals de la ciutat.