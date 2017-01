L'Igualada HC dóna el cop en l'inici de la segona volta

L'Igualada Calaf Grup va saber aconseguir una molt important i treballada victòria a la pista del Lloret Vila Esportiva (1-3), en un enfrontament en el qual l'equip de l'Anoia va ser el dominador en la majoria de minuts del matx.

Els jugadors visitant, ahir dirigits per Carles Piernas (Ferran López estava sancionat per les protestes del matx davant el Manlleu) van ser els clars dominadors en els primers minuts del partit, mentre que els homes locals van basar el seu joc a defensar-se i intentar aprofitar algun contraatac. Els igualadins es van avançar al minut 14, quan Emmanuel Garcia va assistir Met Molas, que va superar el porter Ferran Serra. Només tres minuts més tard els visitants van fer el segon gol mitjançant Sergi Pla. Es va arribar a la mitja part de l'enfrontament amb la sensació que el partit estava molt controlat.

En la segona meitat els jugadors de Lloret van retallar distàncies amb una diana de Xavi Sule, que va transformar una falta directe. Tot seguit, els arlequinats van tornar a fer ús de les seves armes ofensives i no es van precipitar en cap acció. En el tram final del duel, els locals van substituir el porter pel cinquè home per tal de buscar l'empat, però no els va sortir bé, ja que Emmanuel Garcia va recuperar una pilota i, en una acció solitària des de mitja pista va sentenciar el matx amb el tercer gol igualadí i va donar uns tres punts molt importants al seu equip, que en les properes jornades tindrà quatre compromisos complicats.