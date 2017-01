El Martorell Inovyn clava una pallissa a un fluix Olivar

El Martorell Inovyn va tancar la primera volta del grup C-A de la Lliga EBA amb una contundent victòria a la pista de l'Olivar aragonès, on es va imposar per un resultat final de 67-95. Al marge de la victòria, el més destacat del duel va ser el retorn del pivot Rubén Morales, que va tornar a jugar després de set mesos allunyat de les pistes per lesió.

El conjunt dirigit per Adrià Alonso va iniciar el matx amb molta solvència i, liderats per Guillem Jou i Álex Hernández, va arribar al final dels deu primers minuts amb nou punts d'avantatge (11-20). En el segon quart, els jugadors del Baix Llobregat Nord van mostrar-se infranquejables i van ampliar les diferències amb un joc molt dinàmic i amb Marc Bernadí molt fort dins la pintura. Es va arribar a la mitja part amb tretze punts d'avantatge pels martorellencs (23-36).

En la segona meitat, l'equip aragonès va intentar fer un pas endavant, però els visitants es van mantenir pletòrics en totes les línies i van estar molt encertats en el llançament exterior. L'equip d'Adrià Alonso va anotar 38 punts en el tercer quart i va arribar als deu darrers minuts del matx amb trenta punts de diferència i el matx sentenciat (44-74). El darrer període va ser un pur tràmit, i els martorellencs van abaixar el ritme, però sempre van gestionar amb comoditat l'avantatge en el marcador per acabar guanyant per 67-95, una victòria inqüestionable que confirma el canvi de tendència en positiu del Martorell. En la propera jornada, el conjunt del Baix Llobregat Nord visitarà la complicada pista del Cornellà, en un matx que es posarà en marxa el proper dissabte a partir de les 18.30 hores.