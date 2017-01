El dijous, 23 de març, Igualada acollirà el final de la quarta etapa de la 97a edició de la Volta Ciclista a Catalunya. Aquest fet suposarà el retorn de la cursa ciclista més emblemàtica del país a la ciutat, vint-i-un anys després de l´última vegada.

Serà l´onzena ocasió en què la prova tindrà un final d´etapa a la capital de l´Anoia, destacant també el fet que, en dues edicions, va acollir l´última etapa i, per tant, s´hi va decidir el podi final. Aquest dimecres n´han fet la presentació l´alcalde, Marc Castells, la regidora d´Esports, Rosa Plassa, i el director general de la Volta, Ruben Peris.

La tercera etapa unirà Mataró i l´estació d´esquí de La Molina, a la Cerdanya. L´endemà, la quarta etapa sortirà des de Llívia i arribarà a Igualada per la carretera de les Maioles i Les Comes, trobant la línia de meta a l´Avinguda Barcelona. Divendres, 24 de març, la cinquena etapa enllaçarà Valls i Lo Port de Tortosa.

La prova per etapes més emblemàtica

La Volta Ciclista a Catalunya és la principal cursa per etapes que es disputa al país. Iniciada el 1911, és una de les proves més antigues a la península, només superada per la Volta a Tarragona, que va arrencar el 1908. És també una de les més antigues del món, molt propera en el temps al Tour de França, nascut el 1903, i al Giro d'Itàlia, iniciat el 1909.

Actualment està inscrita a l'UCI ProTour, la màxima categoria de curses ciclistes mundial, forma part del seu calendari i, per tant, a Igualada s´hi podran veure el principals equips i corredors del panorama actual.

Els precedents: deu finals d´etapa

Igualada ha viscut el final d´una etapa de la Volta Ciclista a Catalunya en deu ocasions fins ara. El 1925, Teodoro Monteys es va imposar en una jornada que havia arrencat a Vic. L´any següent, la victòria va ser per al francès Simon Tequi en una etapa amb inici a Reus. El 1927, també en una etapa entre Reus i Igualada, va guanyar un altre francès, Victor Fontan.

La Volta no tornaria a la ciutat fins dotze anys més tard, el 1939, quan Mariano Cañardo es va adjudicar una etapa que havia començat a La Seu d´Urgell. Miquel Poblet va imposar-se en la segona etapa de la Volta del 1955 havent sortit en aquella ocasió des de Barcelona. El 1983, Antonio Coll va guanyar la setena etapa entre Piera i la capital de la comarca i, el 1996, l´últim cop que Igualada va allotjar un final d´etapa

que havia sortit de Port Aventura, la victòria va ser per l´alemany Marcel Wüst. En dues ocasions més, la ciutat va ser inici i final d´etapa, en aquest cas per la disputa de dues contrarellotges individuals: el 1983 amb victòria de Juliàn Gorospe i, el 1992, del suís Alex Zülle.

A banda, Igualada ha estat punt de sortida de sis inicis d´etapa al llarg de la història. El 1925, de la quarta etapa entre Igualada i Reus; el 1926 i el 1927, també de la quarta etapa entre Igualada i Vic; el 1939, de la tercera etapa entre Igualada i Girona; el 1947, de la setena etapa entre Igualada i Tortosa; i el 1956, finalment, de la tercera etapa sortint d´Igualada fins arribar a Puigcerdà.