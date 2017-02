Celta i Alabès disputen avui la primera batalla

Balaídos rebrà avui el partit d'anada de l'altra semifinal de Copa del Rei, la que enfrontarà els dos equips que no arrenquen com a favorits i que mai no han guanyat la competició, el Celta i l'Alabès. Els de Vigo recuperen el xilè Pablo Hernández, absent contra el Madrid, i en els vitorians jugarà el porter Ortolà.