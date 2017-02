L'Alabès resisteix el setge del Celta a la segona part i tot s'aclarirà a Vitòria

El Celta no va ser capaç de vèncer la resistència numantina de l'Alabès en defensa, sobretot a la segona part, i va haver de cedir un empat a zero a casa que l'obligarà a vèncer o a empatar a gols a Mendizorrotza per arribar a la final de la Copa del Rei. Els pals, a més, van jugar un paper important, ja que els gallecs en van fer dos en una segona meitat remullada per una intensa pluja.

A la primera, l'Alabès va controlar bé el perill que va arribar a l'àrea de Pacheco i gairebé no hi va haver oportunitats. A la represa, Theo Hernández va avisar aviat per als bascos, però va ser Iago Aspas qui va crear més perill, amb dues rematades ajustades i una altra que va anar al travesser visitant. El tècnic local, Berizzo, va fer entrar Sisto i Guidetti en el tram final i l'atac del Celta es va intensificar. En una pilota frontal, Pablo Hernández va tocar l'esfèrica i aquesta va anar al pal esquer-re. L'Alabès va tenir la darrera, en una arribada d'Édgar que va salvar Sergio Álvarez.