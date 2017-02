Duel local juvenil entre el Manresa i el Gimnàstic, demà al matí al Congost

Els dos equips manresans en la Lliga Nacional juvenil es troben de nou en el començament de la segona volta. Serà demà a partir de les 12 hores al Congost i amb el CE Manresa de local, l'equip que lluita per la permanència i estrena entrenador: Luis Miguel Martínez Damián, que substitueix el tècnic brasiler Fabio Giuntini Santiago, qui va ser al càrrec uns quants dies després de rellevar Albert Nualart. Per la seva banda, el Nàstic, en zona d'ascens, voldrà aconseguir un resultat positiu per tal de poder afermar-se dalt.