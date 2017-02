Un xut de Piatti permet que l'Espanyol mantingui la ratxa

Un fort i inesperat xut de Pablo Piatti, que va sorprendre un Carlos Kameni que no esperava la resolució de la jugada de l'argentí, va donar els tres punts a un Espanyol que suma tres victòries seguides a la lliga per primer cop des del 2014 i que pot començar a pensar en competicions europees. Els blanc-i-blaus no van fer un partit gens brillant en atac, fase en la qual gairebé no van disposar d'arribades, però van tenir seguretat defensiva i es van beneficiar de la gran actuació de Diego López, que va salvar dos o fins i tot els tres punts.

El Màlaga va disposar de les primeres oportunitats del partit. La més clara va ser per al mitja punta veneçolà Juanpi, però es va estavellar per primera vegada contra el cos del porter gallec. Semblava que els andalusos s'animaven, però va arribar el gol de Piatti, en la primera aproximació a l'àrea visitant, i això va significar un cop molt dur per a l'equip de Romero. El Màlaga va disposar d'una oportunitat abans del descans, però Diego López va rebutjar una rematada de Santos i el posterior xut de Demichelis va anar fora.



Tot igual a la segona part

L'equip propietari del terreny de joc de la Rosaleda va sortir a totes a la segona meitat, però potser massa descontrolat. El partit es va convertir en un monòleg davant d'un Espanyol que cada vegada es mantenia més tancat a la seva àrea i buscava tapar els forats pels quals pretenia entrar l'adversari, que ara comptava amb la presència del brasiler Charles en punta.

Així, Camacho va poder empatar, però el seu cop de cap va sortir massa desviat. El Màlaga va arribar a llançar fins a disset serveis de cantonada, sense cap èxit, a la porteria de Diego López. En el tram final, Romero va fer entrar Duda al camp i Charles va poder marcar en una xilena que va tornar a evitar el porter del conjunt espanyolista.

Després del partit, Quique Sánchez Flores va afirmar que «el valor més important d'avui són els tres punts, l'esforç i poder deixar la porteria a zero». L'entrenador espanyolista va afegir que el Màlaga «ens ha exigit molt. No volíem un partit com el de la segona part, però de vegades es guanya amb un joc bonic i d'altres, des de l'esforç, com ha passat avui».