Demanen 7 mesos de presó per Lucas Hernández i 6 per la seva parella VICTOR LERENA

La Fiscalia ha demanat set mesos de presó per al futbolista de l'Atlètic de Madrid Lucas Hernández i sis per la seva parella per l'agressió que es va produir dissabte a Las Rozas, ha informat el ministeri fiscal en un nota de premsa.

Concretament, la Fiscalia demana per al jugador set mesos de presó per un delicte de maltractament en l'àmbit familiar (art. 153.1) del Codi Penal i la inhabilitació especial per al dret de sufragi passiu durant el temps de la condemna; privació del dret a tenir i portar armes durant dos anys.

Així mateix, per la seva parella Amelia també demana quatre mesos de presó per un delicte de maltractament en l'àmbit familiar (art 153.2 del Codi Penal), així com la inhabilitació especial per al dret de sufragi passiu durant el temps de la condemna; privació del dret a tenir i portar armes durant dos anys. A més, li suma dos mesos per un delicte de danys i una pena de multa de dos mesos a raó de 10 euros diaris, amb la responsabilitat personal subsidiària d'un dia de privació de llibertat per cada dues quotes impagades.

En tots dos casos, a l'empara de l'art 48 i 57 del Codi Penal, la Fiscalia demana que s'imposi la prohibició d'aproximar-se a menys de 500 metres de l'altra persona, així com al seu domicili i lloc de treball, i prohibició de comunicar amb ell per qualsevol mitjà pel termini de dos anys.

El judici, als jutjats penals

Per la seva banda, la magistrada titular del Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 7 de Majadahonda, especialitzat en Violència Sobre la Dona, ha acordat remetre l'expedient judicial d'aquest cas a un Jutjat penal de Madrid perquè, en pròximes dates, se celebri el corresponent judici per la jurisdicció penal.

La decisió ha estat adoptada per la jutgessa després de la celebració avui del judici ràpid que es va iniciar hores després que tinguessin lloc els fets denunciats. El judici ràpid va haver de ser suspès el divendres perquè la jove no va poder assistir i s'ha reprès aquest dilluns a les 11 hores, ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJM).

L'atestat va ser incoat com a judici ràpid per les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat que van intervenir i, amb posterioritat, aquest curs processal va ser mantingut per la magistrada del jutjat. Al final de la vista d'avui, com s'ha indicat anteriorment, s'ha assenyalat el judici penal a celebrar a un Jutjat penal de Madrid.

Durant la vista d'aquest matí, cap de les dues parts ha formulat acusació, tot i que sí que ho ha fet la Fiscalia. Fins a la celebració del judici la magistrada ha acordat que es mantingui l'ordre d'allunyament mutu de 500 metres.