Mor Van der Westhuizen, un dels herois que van inspirar 'Invictus'

L'exjugador sud-africà de rugbi Joost van der Westhuizen, campió del món amb els 'Springboks' el 1995, ha mort aquest dilluns als 45 anys com a conseqüència de les complicacions de l'esclerosi lateral amiotròfica (ELA) que patia, segons ha confirmat el web oficial de la selecció sud-africana de rugbi.

"Van der Westhuizen va morir després d'una lluita llarga i valenta contra l'esclerosi lateral amiotròfica durant els últims sis anys. Tenia 45 anys i va deixar dos fills, Jordània, de 13 anys, i Kylie, de 10, així com al seu pare Gustav, a la seva mare Mariana, i als seus germans Pieter i Gustav ", assenyala el comunicat del combinat afrikaans.

El president de la Federació Sud-africana de rugbi, Mark Alexander, va afirmar que Van der Westhuizen "serà recordat com un dels més grans dels 'Springboks' no només de la seva generació, sinó de tots els temps". "Va ser un dels millors mig melé que el Mundial de rugbi hagi vist", ha indicat.

"Es va convertir en una inspiració i un heroi per a molts companys malalts d'aquesta terrible malaltia. Tots ens meravellarem de la seva valentia, la seva fortalesa i la seva acceptació responsable d'aquesta terrible càrrega. És un dia trist per al rugbi a Sud-àfrica, diem adéu a una llegenda dels 'Springboks' ", ha prosseguit.

Van der Westhuizen, internacional de 1993 a 2003, es va consagrar al Mundial de 1995 de Sud-àfrica, on es va fer cèlebre per placar fins en tres ocasions a la final el neozelandès Jonah Lomu, mort el 2015. Aquell èxit es va plasmar en el llibre de John Carlin 'El factor humà', portat al cinema per Clint Eastwood amb 'Invictus'.

A més, Van der Westhuizen va ser nominat per al prestigiós premi al Millor Jugador de Rugby de l'Any sis vegades durant la seva carrera, el 1993, 1994, 1995, 1996, 1998 i 1999.

El de Pretòria va ser diagnosticat d'ELA a principis de 2011. Tot i lluitar contra aquesta malaltia, va estar implicat activament en projectes solidaris a través de tota Sud-àfrica i de la resta del món.