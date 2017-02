Els quarts de final poden portar un Djokovic-Nadal

Si el rival en la primera eliminatòria de Copa Davis era prou fàcil per a Espanya, a causa de les baixes de Marin Cilic, Ivo Karlovic i Borna Coric, no ho serà tant el segon. La Sèrbia de Novak Djokovic, l'únic top-ten que ha disputat la primera eliminatòria, posarà segurament la pista del Kombank Arena de Belgrad el proper mes d'abril per assistir a un probable partit entre el número 2 del món i Rafa Nadal, absent per cansament a Osijek. Serà la vuitena eliminatòria seguida fora de casa dels espanyols, en aquesta ocasió davant d'uns serbis no van necessitar els partits d'ahir per derrotar una fluixa Rússia.