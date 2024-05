La Fórmula 1 rugirà al centre de Barcelona amb una exhibició de monoplaces el 19 de juny

La passió per la Fórmula 1 es traslladarà enguany al centre de la capital catalana en la setmana prèvia al Gran Premi al Circuit de Barcelona-Catalunya, del 21 al 23 de juny. Els monoplaces faran una exhibició en ple passeig de Gràcia el dimecres 19 de juny i la plaça de Catalunya acollirà durant set dies una 'fan village' amb oferta gastronòmica, lúdica i cultural.

"Volem que sigui la millor edició d'un Gran Premi que s'hagi fet mai a Catalunya. I ho volem aconseguir apropant la Fórmula 1 a la ciutadania i que Barcelona sigui protagonista", ha afirmat el conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, que ha defensat el 'road show' davant les crítiques: "Estem convençuts que la repercussió positiva superarà de molt les incomoditats".

"Sabem que aquest tipus d'esdeveniment són excepcionals i trenquen la normalitat", ha reconegut Torrent. "I, per tant, és evident que suposen un canvi en el funcionament normal de la ciutat. Però estem convençuts que valdrà molt la pena i es tractarà d'un espectacle que aproparà la F1 al gran públic i a la ciutat de Barcelona", ha insistit el titular d'Empresa i Treball. "Farem la millor gestió possible des del punt de vista organitzatiu i logístic, i estem segurs que serà tot un èxit", ha volgut deixar clar Torrent. Fa unes setmanes, quan es va rumorejar aquesta exhibició de monoplaces de F1 al centre de Barcelona, diverses entitats socials i veïnals van criticar-ho ja que promou la "conducció temerària", va en contra de la "mobilitat sostenible" i afavoreix la "contaminació atmosfèrica i acústica".

'Fan Village' a plaça de Catalunya, del 15 al 22 de juny

La Casa Amatller ha acollit una espectacular presentació immersiva d'aquest Fórmula 1 Barcelona Fan Festival, que del 15 al 22 juny instal·larà a la plaça de Catalunya una 'fan village' amb gastronomia, música, simuladors i marxandatge de la Fórmula 1. Però el punt àlgid serà la tarda del dimecres 19 de juny amb una exhibició de monoplaces de F1 al passeig de Gràcia, entre la mateixa plaça de Catalunya i la Casa Batlló. "A la ronda Universitat els equips tindran la zona de boxs i els monoplaces pujaran fins a la Casa Batlló, amb una zona VIP a la Casa Amatller", ha detallat el conseller d'Empresa i Treball. "Veure els monoplaces de la F1 circulant pel centre de la ciutat serà un fet històric", ha recalcat Torrent.

Finalment, el titular d'Empresa i Treball s'ha mostrat optimista amb les negociacions per prorrogar l'acord amb la Fórmula 1 al Circuit de Catalunya més enllà del 2026. "Continuem treballant i és bàsic que fem bé la nostra feina. Hem organitzat uns excel·lents Grans Premis i hem de continuar en la mateixa línia", ha receptat Torrent. "Les relacions amb la F1 són molt bones, excel·lents, i anem treballant", ha conclòs el conseller. Menys entusiasta ha estat la cap de desenvolupament de carreres i mercat de la Fórmula 1, Kate Hodgkinson, que ha recordat que hi ha "moltes peticions de curses arreu del món". "Hem de tenir en compte tots els aspectes i és important destacar que la F1 aporta molt al mercat espanyol, també a Madrid, però continuarem les converses. No hi ha cap decisió presa", ha conclòs Hodgkinson.