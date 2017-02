Reyes: 'No podem tornar-nos bojos, cal anar partit a partit'

El migcampista de l'Espanyol José Antonio Reyes ha afirmat avui que, malgrat la bona dinàmica de l'equip, no poden "tornar-se bojos, cal anar partit a partit, no llançar les campanes al vol".

El futbolista, qüestionat per les opcions europees de l'equip, ha insistit que la temporada "és molt llarga". "Al final de curs ja es veurà on acabem", ha asseverat.

"Sabíem que faríem un bon bloc i l'objectiu s'està complint", ha comentat exalçant el nivell del grup.

El jugador s'ha mostrat molt satisfet del seu protagonisme a l'onze inicial. "Em sento millor i a gust en la posició en la qual estic jugant. Cada partit estic millor i a més l'equip està guanyant, no puc demanar més", ha comentat l'andalús, que és l'opció del tècnic per a la mitjapunta.

Reyes va signar aquest estiu per una temporada amb l'Espanyol i, a dia d'avui, el futbolista es mostra molt feliç a Cornellà-el Prat. "Si jugo i em trobo content aquí, la meva il·lusió és seguir. No tinc cap dubte que si les coses van com fins ara m'agradaria continuar al club", ha mantingut.

D'una altra banda, ha lamentat la lesió de l'extrem argentí Piatti, encara que ha destacat les opcions a la plantilla per rellevar el futbolista: "Hi ha molts lesionats al marge de Pablo. El que surti per ell haurà de fer-ho tan bé com es pugui. Tots som importants, tenim el nostre lloc i el nostre moment".