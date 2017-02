Jesús Barón és el relleu de Kike Ledesma com a gerent del Centre d'Esports Manresa

Una persona de la casa suplirà una altra persona de la casa. Jesús Barón, que en els darrers anys ha tingut prou protagonisme en el CE Manresa, especialment al vessant esportiu des del fubol base (com a tècnic i coordinador) rellevarà Kike Ledesma com a gerent del club del Nou Estadi del Congost. Una figura que es va crear el juny del 2016 i amb l´objectiu de professionalitzar el club. Barón tindrà el suport de dos directius, Lluïsa Tulleuda i Luis Villa.

Sobre la dimissió de Ledesma, el club ha agraït, amb comunicat inclòs, la seva tasca: «volem agrair la seva dedicació i professionalitat mostrada durant aquests anys tot desitjant-li èxits, i l'emplacem a continuar en col·laboració en un futur proper». Ledesma ha deixat aquesta setmana la gerència del club i també la plaça d'entrenador de l'aleví A per motius «personals i professionals», encara que tot fa pensar que en el rerefons hi ha la discrepància del camí emprès pel club a partir de la tardor.

El 10 de març, a les 7 i al Congost en primera convocatòria, i a 2/4 de 8 en segona, el CE Manresa farà assemblea general ordinària.