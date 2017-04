El Martorell disputarà la fase d'ascens a LEB Plata

El Martorell Inovyn va aconseguir una nova victòria a la seva pista, en aquesta ocasió davant el Mataró Feimat, al qual va derrotar per un resultat final de 92-71. Amb aquest triomf, els martorellencs es van assegurar el bitllet per jugar la fase d'ascens a LEB Plata per primer cop en la seva història. A més, la derrota del Flanigan Calvià a casa contra el JAC Sants (79-89) permet als del Baix Llobregat Nord consolidar el seu liderat en el grup C-A de la Lliga EBA.



Els mataronins, que estaven molt necessitats de victòries, van fer un gran inici i van clavar un parcial de 0-8. Tot seguit, els locals van reaccionar amb un 16-3, amb un Jou que va reaparèixer a gran nivell i un Mabior poderós en el rebot. Al final del primer quart, els visitants dominaven per un sol punt (18-19). En el segon període, un Mataró molt encertat en el llançament començava més fort, però Piedade va anotar dos triples consecutius i va situar el seu equip només tres punts per sota en l'electrònic a la mitja part de l'enfrontament (41-44).



En la segona meitat els mataronins van ampliar la renda fins als set punts, però llavors els martorellencs van començar a mostrar el seu millor joc i van arribar al final del tercer quart amb vuit punts de marge (63-55). En els darrers deu minuts del matx, els jugadors dirigits per Adrià Alonso van seguir a un gran nivell i van sentenciar el duel gràcies al seu encert i la bona defensa. En els darrers minuts, el tècnic local va fer descansar els seus homes més habituals i va donar minuts als menys habituals, entre ells algun jugador del filial, sense veure perillar la victòria en cap moment del duel. En la propera jornada, el Martorell visitarà el Made In Menorca, el dissabte 22 a les 19 hores.