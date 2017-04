Un gol de penal permet que l'Atlètic viatgi amb un mínim avantatge a Leicester

Com era d'esperar, el partit d'anada de l'eliminatòria menys atractiva de les quatre en joc a la Lliga de Campions es va decidir en una acció poc brillant, el llançament d'un penal. L'Atlètic, superior a la primera part i amb dificultats a la segona, va aconseguir un avantatge curt per a la tornada al King Power Stadium, però que li pot ser suficient per arribar a les primeres semifinals en només quatre anys.



Els matalassers van fer una bona arrencada i, després d'un pal de Koke, Albrighton va cometre penal sobre Griezmann damunt de la línia lateral de l'àrea. El mateix francès el va transformar.



La segona meitat va ser de control de pilota dels de Simeone, però sense cap oportunitat clara. Pel Leicester, Mahrez va capitanejar totes les accions. Va tenir una oportunitat i va reclamar un penal, però no va semblar pas que pogués anotar el gol de l'empat abans del final.