L'Igualada HC anuncia l'arribada de Gerard Miquel

Gerard Miquel Solé, de 19 anys, i procedent de l'equip júnior del Barça, és el segon i darrer reforç per a l'Igualada Calaf Grup. El jugador ha firmat per una temporada. L'exblaugrana ha assegurat que «l'Igualada és un bon club per créixer. Aposta pels joves i el tècnic Ferran López m'ha dit que tingui confiança i jugui com sé». El nou jugador arlequinat es va formar als equips inferiors de l'Andorra Hoquei Club, tot i que els seus pares són igualadins. Ara fa quatre temporades es va incorporar a la base del FC Barcelona.