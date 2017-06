L'intens primer dia de Rafa com a campió

Rafa Martínez va celebrar el cop de dits de Romain Sato que donava mitja lliga al València i tot seguit es va posar a plorar. Va saltar en els darrers minuts per celebrar un títol segur i, just quan va acabar el partit, va anar a saludar, un per un, a tots els jugadors del Reial Madrid. El capità del València no va deixar de banda la seva obligació com a representant de l'entitat ni en el moment, esportivament parlant, més intens de la seva vida. Però va ser un instant. Començava la festa.

El tercer bagenc de guanyar la lliga ACB tenia tota la família a la Font de Sant Lluís divendres a la nit i també amics com Jaume Ambròs, el seu primer entrenador al Paidos Sant Fruitós. Ho va reconèixer als micròfons de Movistar Plus, com si es justifiqués per si no s'entregava del tot a la festa. Però damunt de la pista sí que ho va fer. Va aixecar el trofeu, en un gran gest, al costat del seu company lesionat Sam van Rossom i, ja al vestidor, no va dubtar a fer-se les fotos oficials amb una samarreta on es podia llegir «Santpedor és un altre món», un món que ho celebrava centenars de quilòmetres al nord, com també ho feien els seus amics a Cal Manel o els equips de base del seu Bàsquet Manresa.

Bogeria a la ciutat



Però la celebració postpartit no era la definitiva. Ahir tocava visita a les institucions i oferiment a la ciutat. Com a capità de l'equip, Rafa Martínez va ser dels més aclamats i qui es va fer les fotografies representatives a la Basílica dels Desamparats, a la seu de la Comunitat Valenciana amb el president Ximo Puig i a l'Ajuntament amb l'alcalde de València, Joan Ribó. Al seu costat, tres personatges més vinculats al Manresa, el tècnic, Pedro Martínez, a qui els cinc mil aficionats presents a la plaça van demanar que es quedés, el seu ajudant, Jaume Ponsarnau, i el pivot targarí Pierre Oriola.

El primer que va parlar a la seu de l'Ajuntament va ser Rafa Martínez. En català, va dir «Bona tarda, Fonteta. Ha valgut la pena l'esforç que hem fet per portar el trofeu més gran. Ens ho mereixem. Amunt València Basket». L'altre Martínez, Pedro, sentia com la gent li demanava que es quedés, ja que el seu contracte finaliza a final de mes. Ell va limitar a donar les gràcies als jugadors, a destacar com havia gaudit d'ells i a agrair a l'afició l'ajut en tots el moments complicats viscuts durant la temporada.