Kilian Jornet i Núria Picas participaran a l'Ultra Pirineu

? El ceretà Kilian Jornet i la manresana resident a Berga Núria Picas prendran part a l'Ultra Pirineu, que es durà a terme del 22 al 24 de setembre a l'entorn del Parc Natural del Cadí-Moixeró. La cursa, que és organitzada per Salomon, tindrà un recorregut total de 110 quilòmetres. Jornet, que ja s'ha proclamat guanyador de la prova en diverses ocasions, tindrà com a principals rivals Pau Capell, Miguel Heras i Cristofer Clemente. Per la seva banda, la principal contricant de Picas serà la vigent campiona de la prova, Gemma Arenas.