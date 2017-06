David Checa i el seu equip GMT-94 guanyen les 8 Hores d'Eslovàquia

arxiu particular

L´equip GMT-94 amb el pilot sanfrutosenc David Checa, el primer per la dreta

El pilot santfruitosenc David Checa, amb els seus companys de l'equip francès GMT-94 Yamaha, Niccolò Canepa i Mike Di Meglio, han guanyat la primera edició de les 8 Hores d'Eslovàquia, aconseguint un hat-trick al campionat del món de resistència 2017, després dels triomfs a Le Mans i a Oschersleben, superant l'actual campió, el Suzuki Endurance Racing Team (Vincent Philippe, Etienne Masson i Alex Cudlin) i l'Honda Endurance Racing (Julien da Costa, Sébastien Gimbert i Freddy Foray).

Com a Alemanya, les Yamaha –l'austríaca Yart i la francesa GMT-94–, juntament amb la Suzuki francesa SERT, van agafar des de les primeres voltes el comandament de la cursa, seguits de l'equip local MACO i de les Honda, la japonesa FCC i la britànica HER. A mitja cursa, la Suzuki patia una punxada i perdia dues voltes. A les dues darreres hores, i quan semblava que continuaria la lluita ferotge entre les dues Yamaha, la Yart austríaca oficial tenia un problema amb el tensor de la cadena, que li feia perdre tres voltes i el podi. També hi va haver problemes a la part final pel MACO i pel Boliger suís, que donaven l'oportunitat de recuperar-se a la Suzuki i d'entrar darrera, a una volta, del vencedor, el GMT-94, que havia realitzat 223 girs.

El campionat del món de resistència és encapçalat pel SERT amb 132 punts, seguit del GMT-94 amb 131 punts i del YART amb 105. La resolució serà el 30 de juliol a les 8 Hores de Suzuka, la mítica cursa nipona que arriba al seu 40è aniversari.

Checa al finalitzar la cursa comentava que «ha estat una gran carrera. Sempre he cregut que podíem guanyar, tot i que estàvem en segon lloc i teniem la YART a pocs segons. L'equip i els meus companys mai han abandonat aquesta idea. Sabíem que amb la calor els pnumàtics no ens afavorien, però que podíem remuntar a la part final. Els nostre rivals han tingut problemes però això és una cursa i a vegades tens la sort de cara i altres no. Ha estat un triomf inesperat i ara ens jugarem el títol a Suzuka. Nosaltres sortirem a fer una bona carrera».

Christophe Guyot, director del GMT-94, opinava que «estic molt feliç per guanyar aquesta carrera pel títol mundial. El que és interessant és que estem a només un punt del campionat i l'equip que sigui al capdavant de l'altre a Suzuka serà campió del món».