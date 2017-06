Andrea Carmona s'endú la medalla d'or en el torneig català júnior

La gimnasta de l'Egiba Andrea Carmona es va proclamar campiona de Catalunya de gimnàstica artística en categoria júnior en la competició que es va dur a terme al pavelló olímpic de Granollers.

Carmona va destacar especialment en l'exercici de terra, que presentava un alt nivell de dificultat. Tot i així, la bagenca va aconseguir un doble mortal amb el cos estès de primera sèrie, una dificultat que no es veia els darrers anys en el nostre país. Això li va permetre obtenir el primer lloc amb una nota de 12,900. Per la seva banda, Carla Font, també de l'Egiba, va fer una competició molt lluïda i va acabar segona a la classificació general. Font va ser or en salt, amb una nota de 13,350, plata en barra (12,250) i bronze en terra (11,855). Per la seva banda, Lorena Medina va tenir uns quants errors en la seva execució i va finalitzar cinquena, de manera que va aconseguir la plata en salt, amb una puntuació de 13,200. La darrera representant del club manresà, Mar Pallisso, no va tenir tanta sort i va ser novena.