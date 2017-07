Ramos passa ronda i els rivals de Djokovic i Federer es lesionen abans d'acabar

El mataroní Albert Ramos va superar la primera ronda de Wimbledon en derrotar amb claredat l'australià Jordan Thompson per 6-4, 6-4 i 7-6 en un partit complicat però que va anar resolent a favor set rere set. En la següent ronda haurà de jugar contra un rival assequible, el rus Andrei Rublev, que va vèncer l'italià Stefano Travaglia en cinc sets.

La jornada va ser extraordinàriament còmoda per a dos dels favorits. Roger Federer va guanyar el primer set per 6-3 a Aleksandar Dolgopolov i va vèncer per 3-0 en el segon quan l'ucraïnès es va haver de retirar per lesió. Tampoc no va haver de jugar gaire estona el serbi Novak Djokovic, que guanyava per 6-3 i 2-0 l'eslovac Martin Klizan quan aquest va dir prou. Demà jugaran segona ronda davant del serbi Lajovic i del txec Pavlasek, respectivament, amb la qual cosa ho tenen tot a favor per passar a tercera ronda. Ahir també van guanyar altres favorits, com del Potro, Raonic o Monfils.



Muguruza guanya

En el quadre femení, Garbiñe Muguruza va derrotar la russa Ekaterina Alexandrova per un clar 6-2 i 6-4. En el següent partit s'enfrontarà a la belga Yanina Wickmayer. També va vèncer la número 1 mundial, l'alemanya Angelique Kerber, que va vèncer la nord-americana Irina Falconi per un doble 6-4. També van avançar Radwanska, Pliskova, Bacsinszky i Mladenovic.