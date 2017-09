El Gimnàstic juvenil treu un valuós punt del difícil camp del Saragossa

El Gimnàstic de Manresa juvenil va puntuar en la seva complicada visita al camp del Saragossa. Els homes de Ferran Costa van reaccionar a la segona meitat però no van poder desfer l'empat tot i ser superiors durant la represa. Els bagencs, que ja havien guanyat en aquest mateix camp fa un mes en un partit amistós per 0-1, no van poder repetir resultat i es van conformar amb un valuós punt.

El conjunt local va començar molt fort en els primers minuts i va dominar davant d'un Gimnàstic que mica en mica es va anar posant dintre del partit i que va aconseguir anivellar el joc. Les defenses es van imposar als atacs i cap equip va ser capaç de perforar la porteria rival. Amb aquest resultat d'empat a zero gols es va arribar al descans. A la represa la dinàmica va canviar per completar i ja en el primer minut el conjunt local va aconseguir agafar avantatge mitjançant un gol de Carlos Vicente. Els bagencs no van abaixar els braços i van continuar dominant clarament el joc i van aconseguir empatar al minut 67, obra de Roger Escamilla. Els manresans van buscar amb insistència la porteria rival per buscar el gol de la victòria però no van poder fer-ho. La setmana vinent els homes de Ferran Costa rebran la visita de l'Unificació Bellvitge.