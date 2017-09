Valverde: «Hi ha molt soroll però tot es resumeix a veure Messi, Suárez...»

L'entrenador del Barça, Ernesto Valverde, es va mostrar satisfet pel triomf del seu equip davant el derbi, però va alertar que sumar els tres punts no havia estat una tasca fàcil, malgrat el resultat final, i vatreure importància al fet de tenir 4 punts més que el Reial Madrid en només tres jornades.

«Hi ha molt soroll al voltant d'aquest club però, al final, es resumeix a veure Messi, Suárez, Iniesta?», va dir Valverde després del balsàmic triomf sumat per l'equip, que ha guanyat els tres partits que ha disputat en lliga després d'un estiu convuls pels tombs de la directiva en el mercat de fitxatges.

El tècnic barcelonista va elogiar el paper d'Ousmane Dembélé, que va jugar en el tram final i va fer l'assistència del 5-0 a Suárez: «He vist bé Dembelé, amb atreviment, i ha donat una assistència de gol. Tenim posades moltes esperances en ell».



Iniesta no es mulla

Un dels focus d'atenció després del partit era Andrés Iniesta i el seu futur. «Va ser un malentès, les paraules que es van dir no van ser les exactes. Encara s'han de parlar coses», va dir sobre la renovació. «Quan es diu prinicpi d'acord vol dir que gairebé està tot tancat, i això no és així. Però no volia contradir el president».