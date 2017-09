El Girona mostra solidesa però cap perillositat en atac

El Girona va encaixar la primera derrota de la temporada en el seu primer desplaçament després de plantar cara a un Athletic que tampoc no va brillar i que en va tenir prou amb dues accions aïllades, una a cada meitat, per situar-se en quarta posició a la classificació. L'equip de Machín va imposar el seu habitual entramat defensiu amb tres centrals i dos car-rilers, però no va tenir cap profunditat en atac i va provocar que el porter basc, Iago Herrerín, passés pràcticament desapercebut.

Malgrat disposar d'Aduriz, que havia tingut grip tota la setmana, l'Athletic no es va trobar còmode a l'inici i el Girona li va discutir la possessió, ben guiat per Granell i Pere Pons, davant d'un contrari espès. Tot i això, el partit es va trencar al minut 25, quan en la primera aproximació amb cert perill Iñaki Williams va situar la pilota al cor de l'àrea des de la banda dreta, Aduriz no hi va arribar, però sí que ho va fer Muniain, que avançant-se a Pere Pons va batre a boca de canó el seu excompany Gorka.



Poca reacció

El Girona va notar anar a sota en el marcador per primer cop durant el partit i Balenziaga va estar a punt d'anotar el segon, però Gorka va desviar a córner.

La millora local no va tenir gaire continuïtat a la represa, en la qual el Girona va donar febles senyals de vida en dues accions d'Aday que va resoldre bé Herrerín. Els catalans es van mostrar dinàmics, però no van tenir la contundència del seu rival, que en va tenir prou amb una pilota llarga del porter que va travessar totes les línies visitants i va acabar a la posició de Williams, que va cedir a Aduriz perquè anotés el segon gol.

El Girona va atacar més llavors que en tot el partit, amb un cop de cap de Stuani i amb un altre xut dur d'Aday, molt actiu, que va repel·lir el porter local. Els canvis de Ziganda van refredar el partit i l'Athletic va poder fer el tercer en un xut al pal de Sabin Merino.