El Barça i les rotacions volen allargar la ratxa, a Getafe

Després de l'acumulació de minuts dels últims dies en els homes clau del Barça, Ernesto Valverde segurament farà canvis en l'equip titular a la recerca de la seva quarta victòria consecutiva, contra el Getafe (16.15 h), que afronta aquest partit amb la moral reforçada després de vèncer en el derbi madrileny del cap de setmana passat davant el Leganés.

Els blaugrana estan en un gran moment de joc. Són líders a la lliga, amb quatre punts de marge sobre el Reial Madrid, i van demostrar la seva qualitat en l'estrena europea amb un clar 3-0 contra la Juventus, amb una gran exhibició de Leo Messi, autor de dos gols i assistent en l'altre.

Sobre la possibilitat de fer descansar l'astre argentí, Valverde va dir que ja es veurà amb el pas dels partits. I el mateix passa amb Luis Suárez. «Si són intocables? Ja ho veurem. Al final, amb les rotacions, amb els canvis, del que es tracta és de guanyar», va recordar el tècnic barcelonista.

Tampoc no va desvelar si, en el cas que es produeixin rotacions amb aquests jugadors, seran consensuades amb ells. «Ja ho veurem, entenc el vostre interès, però al final la decisió sempre és de l'entrenador», va assegurar.

Valverde també va parlar del gran estat de forma dels futbolistes que formen el mig del camp del Barça: Busquets, Rakitic i Iniesta. «El fet que estiguin bé facilita les coses, no dificulta res. El futbol és canviant i intentarem estendre aquest estat de forma per continuar guanyant els propers dies, però si hi ha d'haver algun canvi, n'hi haurà», va dir.



Dembélé té marge de millora



Respecte a l'últim fitxatge barcelonista, i el més car de la seva història, Ousmane Dembélé, Valverde va assegurar que el veu «cada dia millor». Va recalcar que és un jugador jove i a qui s'ha de donar temps per integrar-se. «El veig bé. El que és clar és que ha d'entrar dins d'una idea de joc que és diferent de la que tenia al Dortmund i habituar-se als seus nous companys», va recordar.

Quant al rival d'avui, el Getafe, va destacar que és un equip que defensa bé, agressiu en defensa i que és especialment perillós en l'estratègia. «És una bona prova en una setmana en la qual ens juguem nou punts (Getafe, Eibar, Girona). Esperem un partit complicat», va dir Valverde.

El Getafe que dirigeix José Bordalás ha aconseguit convertir-se en un equip més consistent en defensa a l'inici del curs en totes les temporades que ha disputat a Primera. Només ha rebut dos gols i ha igualat els registres dels cursos 2006-07 i 2008-09. En altres temporades, després de les tres primeres jornades, les dades reflecteixen una allau de gols en contra.