El Madrid visita la Reial Societat amb moltes baixes

El Reial Madrid visita Anoeta amb els papers canviats amb la Reial Societat, segona a la classificació i a una victòria del Barça, mentre que l'equip blanc, vigent campió, viu una ratxa irregular després d'encadenar dos empats al Santiago Bernabéu.

Els de Zidane no acaben d'engegar a la competició domèstica, ja a set punts del Barça i amb la pressió de no poder fallar en el partit d'avui a Anoeta. Això sí, els blancs estan abonats als bons resultats a Sant Sebastià en les últimes temporades, on han guanyat en sis de les seves deu últimes visites, amb una sola derrota encaixada, el 2014 (4-2).

Tot i això, els donostiarres són un equip més fort i un dels més golejadors en aquest inici de lliga. Fins ara han guanyat tots els partits oficials de lliga i també l'últim de l'Europa League davant el Rosenborg, on el tècnic Eusebio Sacristán va fer rotacions perquè els jugadors importants de l'equip arribessin frescos al partit.



Condicionat per les baixes

Els de Zidane arriben a Anoeta amb moltes baixes. Les més importants són les dels lesionats Karim Benzema, Mateo Kovacic i Toni Kroos. Jesús Vallejo completa la llista d'absències per lesió. A més, el francès tampoc podrà comptar amb dos jugadors capitals per l'equip, Marcelo i Cristiano Ronaldo, ambdós sancionats.

Totes les mirades aniran cap al jugador més exigit del moment al vestidor blanc, Gareth Bale. Sense Cristiano ni Benzema, el gal·lès haurà de liderar l'atac blanc en un dels seus estadis preferits. I és que Bale ha marcat cinc gols en quatre partits a Anoeta.

Tot i això, no ho tindrà fàcil per seguir amb aquesta ratxa davant una Reial Societat llançada. La bona noticia per als madrilenys és el retorn a la convocatòria de la seva perla, Marco Asensio.

El partit de demà serà l'últim sense Cristiano Ronaldo. Com ha quedat demostrat, els blancs necessiten el gol del seu líder.