L'ICL avança el seu debut a la LEB Or al 30 de setembre

El partit entre l'ICL Manresa i el Càceres Patrimonio de la Humanidad es disputarà dissabte dia 30 a les 20.30 del vespre, després que el club hagi demanat canviar la data i l'hora (inicialment era previst per a l'1 d'octubre, dia del referèndum). El canvi es va confirmar, segons el Bàsquet Manresa, tant amb el Càceres com amb la Federació Espanyola, i el club bagenc ja ho va fer públic a través de les seves xarxes socials. Serà l'estrena dels jugadors d'Aleix Duran al Nou Congost en partit de lliga, a la LEB Or.



Aquesta tarda, amistós a Lleida

El cercle de la pretemporada de l'ICL Manresa es tancarà aquesta tarda amb l'últim amistós abans de l'inici oficial del curs. Els homes d'Aleix Duran visitaran l'Actel Lleida al pavelló Barris Nord (17.30 h), on hi haurà entrada gratuïta. Els lleidatans van ser, precisament, el primer rival de l'ICL aquesta pretemporada. Un partit disputat a Artés i que va acabar amb victòria manresana per 73-63. Després d'aquest partit, els lleidatans van incorporar dos jugadors. El primer és el jove pivot estonià Ilja Stankevits, que prové del Tallinna Ulikool Kalev del seu país, mentre que el segon és l'escorta nord-americà Tim Derksen, que ve del Marín Peixegalego gallec, amb el qual va aconseguir ser el cinquè màxim anotador de la LEB Or el curs passat.