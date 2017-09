Dani Ceballos rescata el Madrid al camp de l'Alabès

El Reial Madrid va sumar una treballada victòria al camp d'un Alabès que encara no ha sumat cap punt després de les sis primeres jornades de Lliga. En el seu debut com a titular, Dani Ceballos va ser fonamental i va liderar el triomf dels blancs a Mendizorrotza amb un doblet que va fer estèril el gol de l'empat a un de Manu García, el primer dels vitorians en tot el campionat.

El duel va finalitzar amb els tres punts per als de Zinedine Zidane, però no va aconseguir esvair els dubtes que envolten l'equip blanc. A Vitòria, el Madrid va repetir virtuts i defectes, ja que van crear moltes ocasions, però les van desaprofitar gairebé totes i, a més, en van concedir massa. L'Alabès, un conjunt que després de cinc jornades no havia aconseguit sumar ni un sol punt i que ja ha canviat d'entrenador (van incorporar l'italià Gianni De Biasi, que rellevarà el destituït Luis Zubeldía), va ser capaç de marcar un gol, el primer des que va començar la lliga, a banda d'estavellar dues pilotes al pal.

A la mitja part, el marcador ja era d'1 a 2. En el seu primer partit com a titular al Madrid, Dani Ceballos va marcar als minuts 10 i 43. En el primer, Asensio li va fer una passada i l'exjugador del Betis va ajustar el seu xut a la base del pal esquerre de la porteria de Fernando Pacheco. En el segon, una falta d'entesa entre el porter i la defensa va propiciar que la pilota quedés bé a Ceballos, que va buscar el forat per superar la defensa basca. L'empat aconseguit pel capità local, Manu García, al minut 39 va arribar amb una gran rematada de cap, després d'una bona centrada del futbolista cedit pel FC Barcelona Munir El Haddadi. D'aquesta manera, els bascos van culminar un dels seus contraatacs per marcar el seu primer gol de la temporada.

A la represa, el partit va ser de bojos. Hi va haver quatre pilotes al pal, dues per a cada equip, i totes dues rematades per Cristiano Ronaldo i el local Alfonso Pedraza. L'estadística confirma el mal del Madrid des que ha arrencat la Lliga. Crea moltes ocasions, però en materialitza una ínfima part. La famosa pegada, el tret característic del conjunt de Zinedine Zidane durant els darrers anys, continua pansida.