L'Igualada no pot aturar l'allau de joc del Viladecans

El conjunt del CB Igualada enfrontava el seu primer partit de lliga, on va encaixar una contundent derrota davant un potent Univer Viladecans (89-37). Des de bon inici van ser les locals que van agafar el domini del matx i no van donar cap opció a les igualadines, que no van trobar la manera de plantar cara a l'Unilever Viladecans. Una forta defensa combinada amb l'encert en el tir exterior i el control del rebot van fer créixer la distància en el marcador.